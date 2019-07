Príncipe George aparece em fotos inéditas feitas por Kate Middleton para comemorar aniversário de seis anos

22/07/2019 | 11:10



Príncipe George completa seis anos de idade nesta segunda-feira, dia 22, e para celebrar a data, a realeza britânica decidiu compartilhar fotos inéditas do garoto, filho dos duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton. As imagens foram postadas em uma das contas oficiais de Instagram da família real e a autora delas é a própria duquesa.

São três fotos no total, sendo que duas delas foram tiradas no jardim do palácio de Kensington, onde George mora com seus pais e irmãos, e outra em um destino de férias de família real. Os cliques são recentes e mostram o sorriso do pequeno príncipe com algo especial: a famosa janelinha com dentes faltando!

Nas imagens feitas no castelo, George parece estar se divertindo bastante. Ele está sorrindo e usando a camiseta oficial de futebol do Reino Unido. Já a outra foto parece ser mais espontânea, com o garoto sendo surpreendido pela mãe na hora de tirar a fotografia.