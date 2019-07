Príncipe George completa 6 anos e Palácio de Kensington divulga fotos do garoto

22/07/2019 | 10:41



Príncipe George completa seis anos de idade nesta segunda-feira, 22, e o perfil do Palácio de Kensington no Instagram disponibilizou uma série de fotos do garotinho.

Filho mais velho de William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, George aparece sorrindo, mostrando as "janelinhas" dos dentes de leite que já perdeu, e vestindo uma camisa da seleção de futebol inglesa.

No perfil oficial da família real no Instagram, os internautas se surpreenderam com a aparência daquele que, até outro dia, era chamado de "bebê real". "Como o tempo passa rápido, futuro rei", escreveu uma internauta. "Feliz aniversário! Que foto linda. Que você tenha um dia adorável", comentou outra.

George é o terceiro na linha sucessória ao trono da Inglaterra, atrás do pai, William, e do avô, o príncipe Charles.