Na companhia do ex-marido, Antonia Fontenelle comemora aniversário de filho, Salvatore

22/07/2019 | 10:11



Festa de criança é uma das melhores coisas do mundo! Muita comida e diversão para os pequenos e, claro, que teve tudo isso no aniversário de Salvatore, filho de Antonia Fontenelle. O garoto completou três anos de idade e para celebrar a data, o pequeno ganhou uma festa no último domingo, dia 21. O evento aconteceu na casa de festas Zipareduda, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de famosos e do pai do menino, Jonathan Costa, que já foi casado com a apresentadora.

O tema do aniversário foi o desenho Mini Beat Power Rockers, que conta a história de uma banda de bebês! A decoração do local foi inspirada na animação. , os doces e detalhes também foram feitos especialmente para o aniversariante. Muitos deles tinham o nome do pequeno escrito.

A mamãe de Salvatore escolheu um visual elegante para celebrar dos três anos de idade do filho.Ela estava com uma sandália de salto, calça preta e uma blusa rosa. Para fechar o look, Fontenelle escolheu um modelo clássico de bolsa da Chanel. Uma peça da grife custa por volta de 10 mil reais.

Mas todo esse luxo não impediu que a youtuber aproveitasse a festa com o filho. O pai do menino também esteve por lá! Jonathan Costa, mesmo já tendo se separado de Antonia, não deixou de aproveitar a festa do filho. ... Os três tiraram até mesmo algumas fotos juntos e pelo jeito não rolou climão!

Outra celebridade que esteve na festa foi a cantora Kelly Key! A voz de Baba e Fontenelle são amigas e elas não estavam sozinhas. O marido, Mico Freitas, e o filho caçula, Arthur, acompanharam Kelly Key na festinha e todos tiraram uma foto junto do aniversariante.

Adriana Bombom também não deixou de prestigiar o filho da apresentadora!