José Roberto Burnier pede licença da Globo News para tratar câncer

22/07/2019 | 10:11



José Roberto Burnier, âncora do telejornal Em Ponto, da GloboNews, pediu licença da emissora para tratar um câncer. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o jornalista irá ficar longe do programa por cerca de três meses, enquanto realiza um tratamento contra um câncer bucal.

Procurada, a assessoria de imprensa da emissora não foi encontrada para comentar o assunto, no entanto, ao colunista teria confirmado a informação.

Burnier estaria com um tumor na base da língua, bastante comum neste tipo de doença. Ele teria descoberto o câncer na semana passada e se licenciou o trabalho na sexta-feira, dia 19. Por enquanto, seu substituto na grade da emissora não foi revelado.

Além de Burnier, a TV Globo teve outras baixas neste mês. Marcos Uchôa e Tino Marcos também pediram licença e saíram do ar, enquanto Márcio Canuto se aposentou. Já André Azeredo, Phelipe Siani e Mari Palma pediram demissão, enquanto Mauro Naves se desligou depois de ter seu nome envolvido na polêmica acusação de estupro contra Neymar.