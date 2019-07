22/07/2019 | 09:53



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, dia 22, acompanhando o dólar, em dia de agenda mais fraca e à espera da divulgação do IPCA-15 na terça-feira (23). Além disso, o mercado aguarda pelo anúncio de medidas de liberação do FGTS.

Segundo um operador, os juros devem seguir próximos dos ajustes até a decisão do Copom, na próxima semana. Às 9h35 desta segunda, o DI para janeiro de 2021 exibia 5,53%, na mínima, de 5,52% no ajuste de sexta-feira, 19. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,37%, na mínima, de 6,38%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 era negociado a 6,93%, na mínima, de 6,94% no ajuste de sexta-feira.