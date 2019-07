Os melhores destinos para visitar durante o inverno

Redação



22/07/2019 | 08:18

A América do Sul abriga alguns bons destinos para visitar durante o inverno. Para celebrar a estação mais fria do ano, a MaxMilhas, plataforma que vende passagens aéreas, e a ComparaOnline, marketplace de seguros e produtos financeiros, fizeram um levantamento dos destinos mais buscados nesse período pelos turistas.

5 destinos para visitar durante o inverno

Santiago

Na capital chilena, Santiago,vale visitar o Palácio de La Moneda, a Catedral Metropolitana e aproveitar a Vista do Cerro San Cristobal. Se o desejo é ver neve, o mês de julho é uma ótima época para viajar para a cidade.

Buenos Aires

Em julho, o frio do inverno em Bueno Aiares, na Argentina, já é bem presente. Este período é uma boa opção para apreciar os vinhos do país e comer as carnes e pratos quentes típicos portenhos.

Bariloche

Destino conhecido dos amantes de inverno, Bariloche, na Argentina, é um ótimo lugar para ver neve. A dica é ir o Cerro Catedral e aproveitar para esquiar, ou visitar o Museu do Chocolate e conhecer os diversos restaurantes da cidade.

Montevidéu

Para quem gosta de história, Montevidéu, no Uruguai, é um ótimo local para viajar. Passear pela cidade velha e observar as construções antigas e o charme de pontos turísticos famosos, como a Porta da Cidadela, o Palácio Salvo e o Teatro Solís são atrações que não podem faltar no roteiro.

Para quem é fã de futebol a cidade conta com programações atrativas, como é o caso do Estádio Centenário e o Museu do Futebol.

Lima

Lima, no Peru, traz atrações para todos os gostos. O Centro Histórico vale a visita. Para quem curte sair à noite, o bairro Barranco é o lugar mais boêmio da cidade, com atrações culturais e gastronômicas.

50 lugares para conhecer na América do Sul

Atacama, Rio de Janeiro, Cusco e Machu Picchu são alguns pontos bem famosos para conhecer na América do Sul. A região, rica em belezas naturais e história, abriga inúmeros locais para serem explorados de perto. Para te ajudar a escolher o próximo destino, o Rota de Férias separou uma lista de lugares para conhecer no continente.