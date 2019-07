22/07/2019 | 07:48



O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter neste domingo, 21, para chamar de "melancia" o general da reserva Luiz Rocha Paiva. Integrante da Comissão da Anistia, Paiva disse à Coluna do Estadão que Bolsonaro foi "antipatriótico" e "incoerente" ao criticar governadores do Nordeste. "O Nordeste é o berço do Brasil. Sabia disso, presidente?"

Na sua resposta, Bolsonaro escreveu: "Sem querer, descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século 21." Pejorativo, o termo é usado para definir quem seria "verde" (verde oliva, de militar) por fora e "vermelho" (de esquerda) por dentro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.