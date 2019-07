22/07/2019 | 07:00



O ex-diretor da TV Globo Mário Lúcio Vaz morreu neste domingo, 21, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. Vaz entrou na emissora nos anos 1970 e dirigiu programas como Xou da Xuxa, Chico City e Praça da Alegria. Em 2008, o ex-diretor deixou seu posto na TV Globo. Nas redes sociais, a apresentadora Xuxa Meneghel e o diretor Boninho publicaram mensagens de luto sobre a morte de Vaz. O velório ocorrerá no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, às 8h de segunda-feira, 22.