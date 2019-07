Gastronomia é destaque em três festivais do Grande ABC

Vinícius Castelli

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



22/07/2019 | 07:06



Opções de passeio na região no fim de semana, três festivais ofereceram, além de programação cultural com shows e apresentações típicas, gastronomia diversificada. Em Paranapiacaba, vila histórica de Santo André, os pratos e bebidas feitos com cambuci, fruto típico da Mata Atlântica, foram alvo de curiosidade. Já no Festival do Chocolate, em Ribeirão Pires, os doces à base de cacau protagonizaram o evento. Em São Caetano, no 1º Festival de Inverno da Fundação das Artes, o destaque ficou por conta de iguarias internacionais.

A vila andreense registrou 37 mil visitantes no segundo dia do evento, conforme a Prefeitura. Entre os preferidos estão as bebidas à base de cambuci, como o quentão (ou quembuci ao custo de R$ 8), o licor (a partir de R$ 20) e comidas como pipoca (a partir de R$ 5) e sorvete (a partir de R$ 5).

A micropigmentadora Luciana Rangel, 32 anos, moradora de Ribeirão Pires, elogiou a diversidade. “Esta é a segunda vez que venho e tenho a impressão que tem mais opções. Experimentei uma cocada de cambuci (R$ 5), que estava muito boa.”

A expositora Maria Castro, 52, produz antepastos de cambuci – alguns deles misturando o fruto com legumes, como jiló ou quiabo – por R$ 16 cada pote. Porém, as bebidas são as mais procuradas, com destaque pata a vodca (a partir de R$ 10) e a tequila (a partir de R$ 20). “Só neste fim de semana vendi 48 garrafas de vodca.”

A operadora de monitoramento de alarme Sandra Seabra, 47, é fã do festival. Moradora de Taboão da Serra, na Região Metropolitana, ela comparece todo ano. “Está perfeito, só faltou o nevoeiro. Já tomei licor de cambuci, mas também levo vários produtos para casa, inclusive a fruta para fazer mousse.”

O segundo dia de festa também contou com shows e apresentação de bonecos de Olinda, que percorreram toda a vila ao som de canções infantis – iniciativa do Coletivo Cidadãos Artistas. O evento continua no próximo fim de semana.

RIBEIRÃO PIRES

No Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, os visitantes aproveitam para degustar alguns pratos inusitados, como o temaki e o strogonofe com chocolate. Ontem, público de 28 mil pessoas compareceu à festa.

O temaki, feito com brigadeiro, morango, castanha de caju e suspiro, sai por R$ 10. A receita é da família de Carolina Tavares, 42, que neste ano está com dois quiosques e participa do evento desde a primeira edição, em 2005. “Acredito que as pessoas procuraram mais por conta do inusitado, mas também vendemos muitos espetos (de frutas com chocolate).”

A receita do strogonofe leva castanha de caju, morango, creme de chocolate, chantily e pedaços de chocolate, segundo o chocolatier Luciano Timóteo da Silva, 38. “Só neste fim de semana vendemos cerca de 150. Foi um sucesso.”

A esteticista Bruna Zampol, 33, aprovou. “Maravilhoso. Outro ponto que eu destaco foram as apresentações musicais. As bandas foram muito legais.”

Uma das atrações de ontem foi o cantor andreense Buba, que levou repertório autoral para a festa. “O público era bastante familiar e foi muito receptivo”, disse. O show principal foi da banda Melim.

O Festival do Chocolate segue pelos próximos dois fins de semana.

SÃO CAETANO

O Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim recebeu ontem a última etapa do 1º Festival de Inverno da Fundação das Artes de São Caetano.

Venezuelano radicado no Brasil há quatro anos, o chef Lester Silva preparou empanadas com vários tipos de recheio. E garante que são diferentes das argentinas e das chilenas. “Essas são feitas com milho”, explicou. Só ontem ele havia vendido 200 unidades.

Gabriela Victorino e Fabrício Cestari, de São Bernardo, foram conferir a música e a comida do venezuelano e aprovaram. “Comemos guacamole (iguaria feita com abacate, tomate, limão e outros temperos) e estava uma delícia”, disse a visitante. Gostaram ainda mais do festival pelo fato de poderem ter levado seu cachorro, Barthô, com eles. “A festa está maravilhosa e muito bem organizada”, disse ela.

As irmãs Tatiane e Priscila Garcia levaram cannolis (doce típico italiano) para comercializar. Por volta de 18h30 não havia mais nada. “Vendemos mais de 500 unidades ao longo do fim de semana. A gente fazia e ia repondo”, explicou Prisicila, animada.

Entre as opções musicais – foram montados dois palcos – estava o Jazz Duo, Quarteto de Trompetes São Paulo e o grupo Choronas, que apostou em temas como Delicado, de Waldir Azevedo, e Choronas, do bandolinista Aleh Ferreira.



São Caetano inclui evento no calendário oficial do próximo ano

O Festival de Inverno Fundação das Artes entrará para o calendário de festejos de São Caetano, garante o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A ação se deve ao considerado sucesso da primeira edição do evento, realizada no fim de semana no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim. A expectativa inicial da administração era atrair 3.500 pessoas, no entanto, ao longo dos três dias de programação, cerca de 8.000 pessoas compareceram.

Também presente na festa, o secretário de Cultura da cidade, João Manoel da Costa Neto, celebrou o projeto e sua continuidade. Diretora da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro também comemorou. “Foi melhor do que a gente esperava e o público foi bem receptivo, já perguntando sobre a continuidade”, afirmou. Segundo ela, o objetivo é dividir com as pessoas o que a Fundação desenvolve.

Sobre a próxima edição, para 2020, ela adianta que será realizado no mesmo formato do organizado neste ano, com três dias de agenda e no mesmo local. Mas há a vontade de que “se espalhe por outros pontos da cidade também”.