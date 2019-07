Ecovias realiza manutenção na Anchieta e Imigrantes

Do Diário do Grande ABC



22/07/2019 | 07:00



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), programou obras de manutenção nas duas estradas entre hoje e domingo. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), e têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários.

Na Rodovia dos Imigrantes estão programados recuperação do pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparo nas defensas metálicas em toda a sua extensão – do km 11 ao km 70, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, sendo o reparo nas defensas somente durante o dia. A lavagem das barreiras ocorrerá durante o dia, do km 11,5 ao km 40 e do km 58 ao km 70, nos dois sentidos. O reparo na drenagem será realizado no sentido Litoral, do km 47 ao km 54, das 7h às 17h.

A Via Anchieta também receberá serviços de manutenção no pavimento, em toda a sua extensão – do km 9,7 ao km 65, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Já os trabalhos de reforço da sinalização horizontal, lavagem de barreiras e reparos nas defensas metálicas irão acontecer do km 9,7 ao km 40 e do km 54 ao km 65, em ambos os sentidos, sendo que o primeiro serviço acontece das 8h às 17h e das 21h às 5h. Os taludes da rodovia passarão por manutenção, do km 19 ao km 22, nos dois sentidos. Na direção de São Paulo, a intervenção será realizada do km 45 ao km 44. Já no sentido Litoral, os trabalhos acontecerão nos km 12, km 23, km 33, km 45 e km 57, sempre durante o dia.

Além das obras citadas, serviços de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail serão realizados nas rodovias.



FISCALIZAÇÃO

Em abril, a Artesp iniciou processo de aplicação de multa no valor de cerca de R$ 460 mil à Ecovias devido a irregularidades verificadas no SAI durante a operação Blitz Olho Vivo no dia 25 de março. A fiscalização apontou série de problemas, como falha de sinalização, buracos e desníveis na pista, além de sujeira. A vistoria ocorreu entre São Paulo e Santos – do km 9,7 até o km 65,6 –, passando pelas cidades de São Bernardo e Cubatão. Foi identificado que a concessionária solucionou 40 problemas apontadas em vistorias anteriores, de um total de 84 irregularidades.