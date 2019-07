Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 21:00



O Festival de Inverno Fundação das Artes entrará para o calendário de festejos de São Caetano, garante o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A ação se deve ao considerado sucesso da primeira edição do evento, realizada neste fim de semana no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim.

A expectativa inicial da administração era atrair 3.500 pessoas, no entanto, ao longo dos três dias de programação, cerca de 8.000 pessoas compareceram.

A festa foi encerrada neste domingo (21) com show do grupo Choronas.