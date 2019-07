Yara Ferraz

21/07/2019 | 20:41



Uma carretilha com dois cavalos, transportada por uma caminhonete, tombou na Avenida Humberto de Campos, altura do número 3220, na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires, por volta das 18h30 deste domingo (21). Não houve feridos.

O acidente deixou o trânsito complicado no local, já que o fluxo de veículos que segue em direção ao Festival do Chocolate da cidade, no Complexo Ayrton Senna, no Centro, é grande. Para auxiliar no escoamento do tráfego, desvio foi feito pelo recuo de estacionamento da empresa CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos).

De acordo com informações da Polícia Militar, que está no local, o proprietário informou que a cabine com os animais se soltou e tombou na pista. Os cavalos precisaram ser sedados, mas após trabalho com motosserras e alicates pneumáticos feito pelo Corpo de Bombeiros, ambos foram resgatados sem ferimentos. A Defesa Civil também deu apoio à ação.