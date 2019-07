Em gol validado com o VAR, Flamengo empata com o Corinthians

21/07/2019 | 18:29



Graças a um gol de Gabriel marcado aos 39 minutos do segundo tempo, validado apenas aos 45 após a intervenção do VAR (árbitro de vídeo), o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Corinthians na tarde deste domingo, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time corintiano também marcou na etapa final, com Clayson convertendo um pênalti, mas não conseguiu sustentar a vantagem no placar.

O resultado leva o Corinthians para 16 pontos, momentaneamente, na oitava posição, mas a equipe corre o risco de ser ultrapassada pelo Goiás, que tem 15 pontos e às 19h deste domingo encara o Avaí, em Florianópolis. A distância para os líderes Palmeiras e Santos chega a 10 pontos. O time de Fábio Carille, porém, tem um jogo a menos em relação aos demais. O Flamengo soma 21 pontos na terceira colocação.

O empate mantém o tabu a favor do Flamengo nos últimos confrontos entre os dois clubes. O time carioca vinha de três vitórias sobre o Corinthians: os dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano, nos quais conquistou dois triunfos por 1 a 0, além dos 3 a 0 aplicados sobre a equipe paulista no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

Na 12ª rodada, o Corinthians encara o Fortaleza, na Arena Castelão, no próximo domingo. No mesmo dia, o Flamengo faz o clássico carioca com o Botafogo, no Maracanã. Antes, porém, os dois times entram em campo em torneios sul-americanos.

Na quarta-feira, os flamenguistas encaram o Emelec, em Guayaquil, no Equador, na primeira partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Na quinta-feira, o Corinthians recebe o Montevideo Wanderers, em Itaquera, no primeiro confronto também pelas oitavas de final, mas da Copa Sul-Americana.

Mesmo jogando diante da sua torcida, o Corinthians adotou uma postura cautelosa na primeira etapa diante do Flamengo e não se expôs. Deu a bola ao Flamengo (que chegou a ter 63% de posse) e esperou a melhor oportunidade para sair no contra-ataque, o que também não conseguiu.

De um lado, o Flamengo com a bola, mas encontrando dificuldades de penetração na sólida e organizada defesa corintiana. Destaque para a atuação de Gil. De outro, o time de Carille escolheu não atacar o adversário com intensidade. Resultado: um primeiro tempo fraco e com poucas oportunidades de gols.

Cada time teve uma única chance para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Diego arriscou chute de fora da área e Cássio fez boa intervenção no ângulo. Aos 24, após cobrança de escanteio, Pedrinho cabeceou e Diego Alves fez grande defesa.

No segundo tempo, o Corinthians mudou a postura, passou a ficar mais com a posse de bola e, finalmente, encaixou o esperado contra-ataque que deu origem ao primeiro gol.

Após cobrança de escanteio do Flamengo, Pedrinho ficou com o rebote e ligou rapidamente Fagner, o lateral avançou pela direita e fez belo lançamento para Vagner Love, que invadiu a área e foi derrubado por Berrío. Pênalti. Na cobrança, Clayton deslocou Diego Alves e abriu o placar para o Corinthians, marcando seu quarto gol na temporada.

No final do confronto, o Flamengo chegou ao empate, após intervenção do árbitro de vídeo. Depois da cobrança de escanteio, Rodrigo Caio cabeceou, Cássio espalmou e Gabriel aproveitou o rebote para marcar. O auxiliar parou o lance e marcou impedimento do atacante rubro-negro. Porém, após auxílio do VAR, o árbitro de campo, Leandro Vuaden, confirmou a posição regular de Gabriel e o gol da equipe carioca.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 FLAMENGO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Mateus Vital), Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza (Boselli) e Clayson (Everaldo); Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar (Bruno Henrique), Willian Arão, Diego e Gerson (Lincoln); Vitinho (Berrío) e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

GOLS - Clayson, aos 16 minutos, e Gabriel, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Clayson, Rodrigo Caio, Diego e Rodinei.

CARTÃO VERMELHO - Berrío.

RENDA - R$ 2.223.284,60.

PÚBLICO - 34.737 pagantes.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.