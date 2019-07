Ator de Hong Kong é esfaqueado durante um evento na China

21/07/2019 | 18:10



Simon Yam passou por um verdadeiro perrengue no último sábado, dia 20. O ator que protagoniza o vilão Chen Lo em Lara Croft: Tomb Raider - A origem da Vida, de 2013, foi esfaqueado na região do estômago durante um evento na idade de Zhongshan, na China.

A cena foi algo muito semelhante à um filme porque um rapaz subiu no palco e foi até o ator para esfaqueá-lo. De acordo com informações da BBC, ele realmente levou alguns golpes no estômago e no braço, mas ficou consciente por todo o tempo até ser internado.

Segundo informações de seu gerente, Lester Mo, Simon passou por uma pequena cirurgia em um hospital da mesma cidade após esse momento bizarro de sua vida, e passa bem. A segurança do local levou o rapaz suspeito até uma outra área após o ocorrido e o motivo ainda não está claro.