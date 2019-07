Santo André e Água Santa empatam sem gols no Brunão

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 17:05



Falta de boas jogadas e de velocidade marcaram o encontro de Santo André e Água Santa na tarde deste domingo (21). As equipes se enfrentaram, sem gols, e diante de pouco público no Estádio andreense Bruno José Daniel pela vice-liderança do grupo 4 da Copa Paulista. Com empate em 0 a 0, o Ramalhão levou a melhor e soma oito pontos na tabela - o Netuno segue com sete.

O primeiro tempo foi marcado por faltas e meio de campo bagunçado, tanto de um lado quanto do outro. O Netuno não conseguia avançar com a bola para a área do Ramalhão. Vinicius Rodrigues perdeu boa chance para o Santo André em cobrança de falta perto da grande área A etapa inicial foi marcada por algumas boas jogadas. Uma delas com chute forte de Johnnatan, com chute forte no gol do goleiro andreense Luís Augusto, mas a bola foi para fora.

Outra boa jogada foi com Matheus Santiago, que arriscou chute rasteiro no goleiro diademense.

O jogo melhorou perto dos 30 minutos. O camisa 11, Jhonson, em jogada com Alex Nagib, entrou na área de Thomazella, mas a bola parecia não querer entrar.

No segundo tempo as equipes voltaram mais corajosas, principalmente o Netuno, que passou a arriscar mais, deixando a partida mais equilibrada. Mas ainda sem jogadas boas e bem pensadas.

Luan Dias e Maicon quase abriram o placar para o Água, com jogada perigosa no gol de Luís Augusto.

O Ramalhão teve nas mãos uma das melhores oportunidades para abrir o placar aos 30 do segundo tempo. Will limpou dois entrou na grande área e na dou para Victor Sapo, que perdeu chance na cara do gol.

Faltando 10 minutos para o fim da disputa, Victor Sapo, de novo, mostrou perigo. Entrou com a bola dentro da pequena área mas o gol não saiu para o Santo André. Agora o Santo André enfrenta o Grêmio Osasco, na sexta-feira, às 19h, fora de casa. O Água Santa pega o EC São Bernardo, sábado, às 15h, em São Bernardo.