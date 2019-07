Cissa Guimarães compartilha homenagem para o filho: Saudades doídas e infinitas

21/07/2019 | 17:10



Cissa Guimarães usou o seu Instagram no último sábado, dia 20, para compartilhar com seus seguidores uma homenagem para o seu filho, Rafael Mascarenhas, que morreu há nove anos. Para quem não lembra, o caçula da atriz acabou sendo atropelado quando tinha apenas 18 anos de idade enquanto andava de skate no Rio de Janeiro e acabou não resistindo.

No mesmo dia que estava completando nove anos da morte do garoto, a global escolheu algumas fotos ao lado dele desde a época em que ele era apenas um bebê até momentos um pouco maiorzinho. E claro, Cissa acabou emocionando a todos com o seu lindo texto.

Rafael, meu filho, 9 anos sem tua presença física, saudades doídas e infinitas. Mas tantas coisas lindas vimos e vivenciamos juntos por aqui, quantos encantamentos e compartilhamentos. Quanto aprendemos. E quanto ainda temos que aprender, juntos, sempre. Fica comigo, filho! Você do teu lado e eu do meu, sempre juntos. Você agora de novo dentro de mim, como tudo começou. Teu sorriso me sinaliza o caminho. Teu amor norteia meu coração. Tua existência dá sentido à minha. Tua nova vida me ensina a viver a minha. Te agradeço sempre. E tenho tantas e imensas e infinitas saudades, meu amor. Salva, Rafa! 9 anos de Luz. Obrigada, meu amor. Muita luz para todos nós.

Que triste, né?