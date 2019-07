Marília Mendonça fala sobre complicação por conta de gestação: - Está difícil pisar no chão

21/07/2019 | 16:11



Marília Mendonça, usou suas redes sociais para desabafar com suas seguidoras que também estão esperando um filho, sobre um probleminha que está enfrentando na gravidez. Nos Stories, a jovem que está prestes a completar 24 anos de idade, confessou que mal está conseguindo pisar no chão por causa de uma dor que está sentindo no nervo ciático e também confessou que ainda não deu tempo de procurar um tratamento para se curar.

Nos Stories, que já foram apagados, a cantora declarou o seguinte, pedindo ajuda:

- Amigas gravidinhas do céu, me deem uma luz por favor. O que vocês fazem quando dá essa dor insuportável no ciático, hein? Eu sei que preciso fazer fisioterapia, mas, por enquanto ainda não deu tempo. Pretendo começar na próxima semana. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, está difícil pisar no chão. Manda um alongamento, alguma coisa aí. Gente do céu, não dá para aguentar.

A rainha da sofrência está muito feliz com a gestação, mas está postando vários pensamentos que tem sobre se tornar mãe.