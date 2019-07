Ivete Sangalo gasta mais de 100 mil reais em diárias de resort

21/07/2019 | 16:11



Ivete Sangalo que comentou durante alguns vídeos e publicações em seu Instagram que estava tirando alguns dias de folga para aproveitar uma pequena lua de mel ao lado do marido, Daniel Candy, e do filho mais velho, Marcelo, nas ilhas Maldivas, agora parece que a cantora realmente não está economizando em nada na viagem.

De acordo com informações publicadas pelo colunista Leo Dias, Veveta está hospedada em um resort chamado Amilla Fushi, que ocupa as Ilhas Bliss com mansões de até oito quartos e suas diárias chegam a 100 mil reais. Uau!

O valor é justificado pelo motivo de que a privacidade é oferecida em função das poucas unidades e cada mansão tem piscina privativa e seus hóspedes têm direito a spa, mergulho e até fazer um cruzeiro marítimo ao pôr do sol. Este mesmo resort escolhido por Ivete Sangalo já hospedou nomes de peso internacionais e até integrantes da família real.