Gugu Liberato surge em momento raro ao lado das filhas gêmeas

21/07/2019 | 15:11



Gugu Liberato que agora está super usando as redes sociais, decidiu compartilhar com seus fãs e seguidores no último sábado, dia 20, um vídeo envolvendo um momento super raro em família. O apresentador que adora ser discreto quando o assunto é sua vida pessoal, mostrou no vídeo as suas filhas gêmeas, Sofia e Mariana, de 15 anos de idade.

É extremamente raro as duas aparecerem ao lado do pai, mas dessa vez foi com uma intenção e um bem maior. No vídeo compartilhado pelo apresentador do Power Couple Brasil, a dupla aparece ajudando Gugu a decorar um unicórnio com folhas de ouro para o projeto Unicórnio do Bem, que tem a intenção de ser leiloado em prol do Hospital do Amor de Barretos.

Muitos fãs do apresentador ficaram surpresos com as herdeiras aparecendo e fizeram vários elogios na publicação. Sofia e Mariana são frutos do relacionamento que Gugu teve com Rose Miriam Di Matteo, e além das meninas, o apresentador também é pai de João Augusto, de 17 anos de idade.