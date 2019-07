Simaria conta que trocou hábitos após doença: - Coloquei minha cabeça no lugar

21/07/2019 | 14:11



Márcio Garcia que comanda o Tamanho Família recebeu neste domingo, dia 21, a família de Simone e Simaria, e de Leandro Hassum. Assim que abriu o programa, o apresentador comentou que o trio estaria fechando a edição desta temporada, que pena, né?

A dupla sertaneja mostrou durante o programa que apesar de serem irmãs, elas não tem definitivamente nada em comum quando o assunto é personalidade, mas que isso acaba não interferindo no trabalho das coleguinhas.

- Tudo diferente! A gente acaba que se completa. A Simone é mais desligada das coisas, eu sou ligada em tudo. Digo no sentido de fazer coisas pela banda ou mesmo do trabalho, eu sou mais focada, comentou Simaria.

Apesar de tantas diferenças, Márcio Garcia tentou achar algo em comum nas coleguinhas e ele comentou sobre elas gostarem de dormir cedo nos dias que estão de folga e não estão fazendo show. Mas Simaria comentou que esse hábito é uma coisa nova em sua vida porque ela sofre com insônia durante muitos anos. A mudança de hábito só veio depois que Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar, em 2018.

- Eu não dormia. Tinha muita insônia, passava a noite inteira acordada porque fico muito criativa durante a madrugada. Só que veio a doença e uma série de coisas que tive que enfrentar. Coloquei minha cabeça no lugar e pensei: cara, não tem ninguém para você conversar a essa hora, não dá para resolver nada nesse horário, a madrugada foi feita para dormir. A partir desse momento, quando me conscientizei disso, comecei a conseguir dormir mais e descansar mais. Adoro dormir cedo para acordar cedo. Às vezes não consigo porque ainda tenho umas insônias, disse ela.

Já Leandro Hassum comentou uma parte mais sentimental da sua vida. O teatro acabou lhe dando um amor, Karina - sua esposa, que se multiplicou um tempo depois com a vinda de sua filha, Pietra, e claro, o humorista simplesmente ficou desmontado de tanto chorar ao falar sobre a família.

- Nos conhecemos no teatro e começamos a namorar. Com um ano de namoro ela engravidou e eu não tinha um tostão. A gente fazia a mesma peça infantil e recebia R$ 25 reais por apresentação. Fazíamos quatro apresentações para tentar sair dali com 200 reais para comprar fralda. A gente passou por muitas coisas juntos! Eu sou um pai extremamente apaixonada pela minha filha. Eu posso fazer milhares de pessoas rirem, mas eu nunca vou esquecer do primeiro dia que minha filha riu pra mim.

E o que não faltaram foram lágrimas com as apresentações das famílias também. Que emocionante, né?