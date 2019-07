Durante passagem de som, filho de Junior, Otto, toca bateria e leva fãs a loucura

21/07/2019 | 14:11



A turnê Nossa História de Sandy e Junior mal começou e já está rendendo momentos icônicos! Além de Junior Lima ter mandado um recado sobre a música Maria Chiquinha no último show realizado na cidade de Fortaleza, no Ceará, desta vez o cantor encantou ao levar seu filho Otto, fruto da união com Monica Benini, ao palco durante a passagem de som do concerto realizado em Brasília no último sábado, dia 20, e deixar o pequeno tocar bateria!

Em um vídeo compartilhado pelos fãs que tiveram acesso exclusivo ao ensaio, é possível ver o pequeno sentado em um banquinho atrás da bateria e, segurado por sua mãe, ele bate com ritmo as baquetas no instrumento. O pequeno ficou simplesmente encantado enquanto o público assitia e gritava entusiasmadamente o seu nome. Será que um novo popstar está surgindo?

Nas redes sociais, o que não faltaram foram elogios ao sobrinho de Sandy:

Tem o dom, hein? Logo, logo vai tocar com o pai!, previu uma usuária.

Eu estou morrendo de amor, disse uma internauta.

Ele já tem ritmo, afirmou um comentário.

É um mini Junior, declarou outra mensagem.