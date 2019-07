Natalie Portman interpretará Thor em nova fase de filmes da Marvel

21/07/2019 | 12:11



Natalie Portman levou os fãs à loucura no último sábado, dia 20, na San Diego Comic-Con. A atriz participou do painel da Marvel e, surpreendendo a todos, levantou o famoso martelo do Thor, confirmando que interpretará a versão feminina do super-herói na nova fase de filmes do MCU.

- Me sinto muito bem. Sempre tive inveja do martelo, brincou a atriz, segundo informações do site Entertainment Weekly.

Natalie tomará o lugar de Chris Hemsworth - que sim, ainda aparecerá nas telonas - no filme Thor: Love And Thunder (Thor: Amor e Trovão). A atriz Tessa Thompson e a diretora Taika Waititi também retornarão para o projeto. O longa tem estreia prevista para 5 de novembro de 2021.

Viúva Negra

Scarlett Johansson também trouxe novidades para os fãs da Marvel! A atriz confirmou que fará um filme solo da Viúva Negra, com estreia prevista para 1º de maio de 2020. No painel, ela falou um pouco sobre a experiência de interpretar Natasha Romanoff e ainda revelou que o longa começou a ser filmado bem recentemente, há cerca de um mês.

- Eu não acho que poderia ter interpretado essa nova Natasha 10 anos atrás. Teria sido um filme muito diferente. Eu posso interpretar Natasha como uma mulher totalmente realizada e em todas as suas muitas facetas. Estou animada para os fãs verem o lado defeituoso dela, ou o que ela percebe ser o lado defeituoso dela. E eu estou tentando apagar um pouco desse vermelho na história dela, então vocês vão ver muito disso.

Dirigido por Cate Shortland, o filme da Viúva Negra tem no elenco Rachel Weisz como Malena, David Harbour (de Stranger Things) como Alexi, O-T Fagbenle como Mason e Florence Pugh como Yelena Belova. O filme é ambientado em Budapeste e apresenta o Taskmaster como o principal vilão.

Demais, né?