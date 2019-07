Diário recebe a Grande Medalha Di Thiene

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 11:59



O Diário do Grande ABC foi homenageado na manhã deste domingo (21) com a Grande Medalha Di Thiene de São Caetano. A honraria foi pelos 61 anos de existência do jornal e pela campanha a favor do Metrô no Grande ABC.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) enalteceu o trabalho do periódico. “O Diário pratica um jornalismo de alto nível e sempre traz à tona temas urgentes da nossa região. Eu, particularmente, fico honrado quando sou questionado pelo Diário para participar de algum tema a favor da nossa cidade e da nossa região.”

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini destacou outras campanhas feitas pelo jornal, como a favor da manutenção e limpeza da Represa Billings e, agora, pela vinda do Metrô à região - neste mês, o governador João Doria (PSDB) anunciou que tirará da gaveta o projeto para construir a Linha 20-Rosa, que ligará São Bernardo ao bairro da Lapa, na Capital.

Outras 40 personalidades de São Caetano foram homenageadas com a medalha Di Thiene.

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini discursa em agradecimento

Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini recebe prêmio do Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB)



FOTOS: André Henriques/DGABC