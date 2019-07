EUA: Trump volta a criticar quatro deputadas do Partido Democrata

21/07/2019 | 11:41



Com informações da Associated Press

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar quatro deputadas norte-americanas do Partido Democrata no Twitter. Trump vem criticando a deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, e outras três membros da Câmara dos Representantes. "Eu não acredito que as quatro congressistas sejam capazes de amar nosso país. Eles devem pedir desculpas à América (e Israel) pelas coisas horríveis (odiosas) que disseram. Elas estão destruindo o Partido Democrata, mas são pessoas fracas e inseguras que nunca podem destruir nossa grande nação!", disse Trump, no Twitter.

Ontem, Ocasio-Cortez disse a eleitores que Trump gostou de ouvir uma multidão em comício na Carolina do Norte pedindo para mandar uma congressista norte-americana de volta ao país onde nasceu. Ilhan Omar, membro da Câmara dos Representantes pelo Estado de Minnesota, cidadã naturalizada norte-americana, veio da Somália, devastada pela guerra civil, como refugiada quando criança. As deputadas Ayanna Pressley, de Massachusetts, e Rashida Tlaib, de Michigan, e Ocasio-Cortez, nasceram nos Estados Unidos. No comício de Trump na Carolina do Norte, na quarta-feira, a multidão entoou "Mande-a de volta!" sobre Omar. Ocasio-Cortez rejeitou a afirmação do presidente de que ele tentara acalmar o público. "Ele disse: 'Oh, parei isso imediatamente'", disse ela. "Volte a fita, ele não fez isso; ele meio que presidiu a situação, ele adorou, ele aceitou e está fazendo isso intencionalmente."

O presidente dos EUA também criticou uma reportagem de bastidores do Washington Post sobre a crise que iniciou com mensagens anteriores de Trump no Twitter sobre as quatro congressistas e se intensificou com o comício na Carolina do Norte.

Trump afirmou ainda, em outro tuíte publicado neste domingo, que fez "grande progresso na fronteira, mas os Democratas no Congresso devem mudar as leis de imigração para que tudo fique bom! Encerrem as lacunas e muito mais."