Líbia: operações em campo petrolífero são suspensas após fechamento de oleoduto

21/07/2019 | 11:42



A companhia nacional de petróleo da Líbia suspendeu operações no maior campo petrolífero do país devido ao fechamento "ilegal" de uma válvula de oleoduto. A Corporação Nacional do Petróleo anunciou a medida no sábado, sem dizer quem estava por trás do fechamento do oleoduto que liga o campo ao porto de Zawiya, na costa do Mediterrâneo. A companhia informou apenas que o oleoduto foi bloqueado na noite de sexta-feira.

O campo de petróleo de Sharara, que produz cerca de 290 mil barris por dia, é controlado por forças leais ao Khalifa Hifter. O seu autoproclamado Exército Nacional da Líbia lançou uma ofensiva na capital, Trípoli, em 1º de abril, onde agora está em uma batalha contra milícias alinhadas com um governo reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Associated Press.