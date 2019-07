Luísa Sonza revela que a aconselharam a não seguir a carreira de artista: - Bastava ser casada com Whindersson

21/07/2019 | 11:11



Luísa Sonza vem mostrando que está cada vez mais empenhada em sua carreira. A cantora falou sobre o seu novo álbum, Pandora, em entrevista ao jornal Extra deste domingo, dia 21, e explicou o motivo de ter usado uma história da mitologia grega para ilustrar as músicas de seu primeiro disco.

- Na verdade, esse mito da Caixa de Pandora, que uso como referência neste trabalho, é o que libera o caos no mundo. Porque está tudo ali. Quando ela é aberta, você libera tudo de ruim. Medo, raiva... E o que a gente quis passar com Pandora é essa coisa de que sair da caixa não é ruim. É transformação! Porque a sociedade prega muito essa história de você ser rotulada, ser colocada numa caixa, ser controlada... E eu falo muito sobre a mulher, porque é o meu lugar de fala. A gente é muito cobrada. Beber é feio, falar alto é feio, tudo é feio para a gente, esclareceu.

A primeira canção do álbum tem como título o nome de sua mãe, Eliane. E Luísa contou que a mãe é a sua grande musa inspiradora de Pandora.

- Cresci numa família de mulheres. Meu avô foi assassinado quando minha mãe tinha 14 anos. Minha avó tinha três filhas, e minha mãe era a mais velha. Na música, tem um verso em que falo: Lembro das histórias que te ouvi contar. E isso interliga todo o trabalho. Minha avó também contribuiu muito. Ela dizia que, antes de ser assassinado, meu avô era alcoólatra e cheio de dívidas. Ele não deixava a mulher ter conta no banco, mas ela fez escondido. E foi com esse dinheiro que minha avó conseguiu pagar o enterro dele.

Ela ainda revelou que foi aconselhada a não seguir com a carreira de artista.

- Senti durante o período de preparação do álbum que estava liberando muitos dos meus sentimentos. Até mesmo a raiva, que às vezes a gente esconde, mas que todo mundo sente em algum momento da vida. Essa inquietação começou em Boa Menina, que nem está no álbum. Essa música é bem agressiva. Foi a partir dela que encontrei a minha identidade. Coloquei pra fora o que de fato eu queria falar. Foi ali que saí da caixa e resolvi: Ninguém vai me rotular. Fui aconselhada a cantar música lenta, por ter começado a carreira fazendo cover. Já vieram me falar que eu não poderia ser artista, porque bastava ser casada com Whindersson Nunes. Pensei: essas pessoas não vão me enquadrar.

Aos 21 anos de idade, Luísa oficializou a sua união com o comediante Whindersson Nunes aos 19 anos, em fevereiro de 2018.

- Vivo um relacionamento de muita entrega. Dizia que não queria casar de jeito algum, e, com 19 anos, já estava casada. Tinha um bloqueio com relacionamento, por exemplo. Hoje, não tenho mais. Era uma pessoa fechada em todos os sentidos.

A cantora ainda fez um desabafo sobre a depressão do marido, que foi bastante comentada na internet.

- Sempre tento não deixar a Luísa artista passar por cima da Luísa ser humano. E é isso que eu e Whindersson vivemos. Somos eu e ele dentro de casa; na rua, somos outra coisa. E o meu papel na questão da depressão dele é estar ao lado, entender, incentivar e dar amor. Às vezes, você não pode fazer muita coisa. Venho cuidando dele há mais de um ano. O que as pessoas estão sabendo agora, eu já vivo há muito tempo. Ele começava a fazer terapia e parava, mas chega uma hora em que a pessoa se dá conta e entende o que está acontecendo.

E ela própria afirma já ter se sentindo depressiva.

- Como convivi com pessoas que já passaram por isso, logo notei e falei para a minha família toda. Eu estava num lugar e comecei a chorar, e isso já estava acontecendo há umas duas semanas. Do nada, tive um estalo: Tô com depressão. Mas era o início. E comecei a ir para a terapia duas vezes por semana. Isso tem um ano e meio. Acho que o segredo da vida é fazer terapia. Hoje, vou uma vez por semana

, aconselhou.