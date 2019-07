21/07/2019 | 10:47



O presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco o Palácio da Alvorada, sem falar com a imprensa. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente participará de um culto na igreja evangélica Sara Nossa Terra, mesmo local onde participou de um evento na última sexta, 19.

Ainda pela manhã, o presidente esteve reunido com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles também não quiseram falar com a imprensa na saída.