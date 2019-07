21/07/2019 | 10:11



Bruna Marquezine tirou um tempinho no último sábado, dia 20, para passear no shopping. A atriz foi vista dando uma voltinha no Rio Design Barra, que fica na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Bruna estava com um look bem casual e confortável. A artista apostou em um calça de moletom cinza com uma blusa se manga longa preta. Nos pés, um tênis confortável para bater perna no shopping.

Fofíssima, a atriz caminhava quando notou a foto da amiga, Sasha Meneghel, uma das estrelas da HStern. E Bruna deu um sorriso ao ver a amiga!

No final, ela até fez um sinal de paz e amor ao fotógrafo de plantão. Uma simpatia em pessoa, né?