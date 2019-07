Dominante, Leon Edwards vence Rafael dos Anjos por pontos no UFC San Antonio

21/07/2019 | 09:30



Dominante e muito concentrado, o jamaicano naturalizado inglês Leon Edwards venceu o brasileiro Rafael dos Anjos por decisão unânime (50-45, 49-46 e 49-46), pelo peso meio-médio (até 77kg), na luta principal do UFC San Antonio, e emplacou a oitava vitória consecutiva.

Com o moral elevado após mais um triunfo, Edwards, que impôs ao brasileiro a terceira derrota nas últimas quatro lutas, pediu para enfrentar o norte-americano Jorge Masvidal em seu próximo combate. O jamaicano agora possui a segunda maior sequência de vitórias na categoria dos meios-médios. São oito, duas a menos que o campeão nigeriano Kamaru Usman.

"Competir contra um ex-campeão como o Rafael dos Anjos e fazer o que eu fiz é ótimo. Estou provando para as crianças que são do Reino Unido que você pode ficar no Reino Unido e lutar em alto nível. Estou muito feliz com meu desempenho. Agora me dê o Masvidal", pediu o lutador após a vitória.

Edwards foi superior desde o início da luta, levando Rafael dos Anjos para o solo no primeiro round e conseguindo impor o seu ritmo. No segundo assalto, o jamaicano acertou uma cotovelada que abriu um corte no supercílio do ex-campeão dos leves, o que dificultou ainda mais a luta para o brasileiro.

Nos dois rounds seguintes, o inglês utilizou bem os jabs e a defesa de quedas para segurar o ímpeto do brasileiro. Rafael não conseguiu colocar pressão no rival e a diferença de envergadura passou a ser fundamental na luta. No assalto final, o brasileiro melhorou e até conseguiu acertar mais golpes, mas sofreu com o contra-ataque de Edwards, que foi declarado vencedor após 25 minutos de combate.

VITÓRIAS DOS BRASILEIROS - Três dos quatro lutadores brasileiros triunfaram no card preliminar do UFC San Antonio. Klidson Abreu e Jennifer Maia venceram seus duelos por decisão unânime, enquanto Felipe Colares saiu do ringue vencedor por decisão dividida.

Klidson Abreu superou o veterano Sam Alvey por pontos (30-27, 30-27 e 29-28) para conseguir a primeira vitória em sua carreira no UFC. "Queria mostrar a todos que sou um lutador completo, que posso golpear e não apenas lutas jiu-jitsu", afirmou.

Jennifer Maia derrotou a norte-americana Roxanne Modafferi por um triplo 30-27. A lutadora do Brasil controlou as ações e teve êxito em impedir as quedas da rival. Em pé, foi muito superior e engatou o segundo triunfo consecutivo no UFC. "Me senti confortável em manter a distância da luta, mas estava preparada para tudo. Espero que a vitória me coloque no top 5 da divisão e que eu possa enfrentar mais dessas lutadoras de elite em meu caminho até o título", disse.

Felipe Colares também teve êxito na noite. Ele travou um combate equilibrado com o norte-americano Domingo Pilarte e conquistou seu primeiro triunfo na organização por decisiva dividida (29-28,29-28,28-29). O brasileiro dominou o primeiro round e fez um bom segundo assalto, mas quase acabou finalizado pelo rival nos cinco minutos finais do duelo. O único representante do Brasil derrotado em San Antonio no card preliminar foi Gabriel Silva, que perdeu de Ray Borg, dos Estados Unidos, por decisão unânime (triplo 29-28).