Alok fala sobre a gravidez da esposa, Romana Novais, e revela que quer ter cinco filhos: - Três com a Romana e dois adotados

21/07/2019 | 09:11



Alok usou os seus Stories do Instagram no último sábado, dia 20, para falar pela primeira vez sobre a gravidez da esposa, Romana Novais. O DJ contou que ficou surpreso após o amigo ter revelado a notícia em pleno Tomorrowland, mas admitiu que o momento foi extremamente especial. Alok mostrou que estava preocupado em anunciar que iria ser pai após Romana ter sofrido um aborto espontâneo em sua primeira gravidez - mas este novo bebezinho está com muita saúde e os médicos do casal até já sabem qual o sexo da criança.

- Foi um dia muito especial. Muito obrigado a todo mundo que enviou mensagem, que acompanhou, vibrou junto. [...] Estou extremamente feliz em compartilhar isso com vocês. Desculpa não ter compartilhado antes. Eu queria esperar até mais um pouquinho, mas agora está tranquilo que já passou do período de risco. Está tudo certo, está cheio de saúde. A gente não sabe o sexo ainda, porque queremos fazer um chá revelação lá na frente. Espero que seja o primeiro de muito, quero ter vários filhos. O meu grande sonho é ter cinco: três com a Romana e dois adotados. Essa é a minha meta, casa cheia, confessou.

Um fofo, né?