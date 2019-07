Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



20/07/2019 | 21:28



Um dos principais símbolos de Paranapiacaba, vila histórica de Santo André, a torre do relógio – réplica do Big Ben – voltou a funcionar neste sábado (20), data que marcou também a abertura do Festival de Inverno local. O primeiro dia de evento reuniu aproximadamente 22 mil pessoas.

Uma das principais novidades da atração é a iluminação e jogo de luzes, que faz com que a torre possa ser vista também à noite, mesmo com a presença da neblina típica do local. O ponto recebeu revitalização no valor de R$ 1,3 milhão custeada pela MRS Logística, concessionária do transporte de carga que opera no local.

De acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB) a vila tem passado por processo de melhorias, que inclui a restauração da plataforma do expresso turístico e o do Museu Castelo. Ele se refere ao Expresso Turístico Paranapiacaba, que liga a Capital à famosa vila andreense por meio da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Desde março, além dos tradicionais passeios aos domingos – quatro viagens ao mês –, visitantes passaram a ter à disposição roteiro extra aos sábados. “É uma prova de que estamos no caminho certo. Estamos tirando as coisas do papel. O relógio estava abandonado há mais de dez anos e agora está de volta para nossa gente”, disse.