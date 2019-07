Recuperado, Everton treina no São Paulo e diz estar pronto para jogar na segunda

20/07/2019 | 19:53



Recuperado de uma lesão na coxa sofrida no dia 8 de junho, durante jogo contra o Avaí, o atacante Everton voltou a treinar normalmente pelo São Paulo em atividade realizada na tarde deste sábado, no CT da Barra Funda. E, logo depois do treinamento, ele garantiu estar pronto para fazer o seu retorno ao time na partida desta segunda-feira, às 20 horas, contra a Chapecoense, no Morumbi, pelo fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por causa do problema muscular, o jogador optou por trabalhar no clube no período de folga concedida pelo técnico Cuca ao elenco são-paulino durante a pausa do calendário nacional provocada pela disputa da Copa América no Brasil. O atleta usou este tempo para se reabilitar da lesão com um tratamento intensivo no Reffis do CT.

"Tive que abrir mão das férias, trabalhamos em dois períodos todos os dias e graças a Deus estou bem, sorrindo novamente, pronto pra ajudar o time a buscar essa importante vitória", afirmou Everton, em entrevista ao site oficial do São Paulo. "O time está encorpando e precisa confirmar uma nova fase com a vitória. Estou pronto pra ajudar", garantiu.

A lesão na coxa, sofrida no empate por 0 a 0 com o Avaí em Florianópolis, deixou Everton fora do duelo com o Atlético-MG, que terminou em 1 a 1, em Belo Horizonte, no dia 13 de junho, que foi o último antes da parada do Brasileirão. E ele depois desfalcou o time são-paulino no clássico com o Palmeiras, no dia 13 de julho, no Morumbi, pela décima rodada da competição, que também acabou em igualdade de 1 a 1.

Em nota publicada em seu site oficial, o site do São Paulo informou que Everton treinou neste sábado observado de perto pelo técnico Cuca e pelos seus filhos, Guilherme e Gabriela, em uma atividade na qual o goleiro Tiago Volpi voltou a mostrar que está recuperado de tendinite no músculo adutor da perna direita, que havia o deixado de fora de um treinamento na quinta-feira.

O elenco do São Paulo fará na manhã deste domingo o seu último treino de preparação para a partida contra a Chapecoense. Será o fim de uma longa semana de trabalho da equipe, que não joga desde o clássico diante dos palmeirenses.