São Caetano desiste de projeto da PPP da Iluminação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:00



O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), abandonou proposta da PPP (Parceria Público-Privada) da Iluminação Pública na cidade. O projeto estava em estágio avançado, mas o tucano não vê viabilidade no acordo. “Desistimos da PPP. A conta não é boa para o município”, admitiu Auricchio. O processo envolvia, em seu escopo, a troca de 12 mil pontos de luz por lâmpadas de LED, e previsão de aporte de R$ 64,3 milhões pelo prazo de 30 anos de concessão, tendo como contrapartida a entrega da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).