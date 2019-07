Garoto vende brigadeiros para ir à faculdade

Natália Fernandjes

21/07/2019 | 07:00



O sonho de cursar faculdade de designer gráfico em Portugal motivou o estudante do 1º ano do ensino médio Paulo Eduardo Lenndel de Castro Alves Kuester, 16 anos, a empreender. Morador de São Caetano, o garoto criou o projeto Acredite Brigadeiros, no qual produz os doces e vende pelas ruas da cidade no contraturno escolar.