Apenas 18% dos hospitais e PSs da região têm AVCB

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/07/2019 | 07:00



Levantamento feito pelo Diário junto ao sistema de consulta do Corpo de Bombeiros identificou que 82% dos hospitais e prontos-socorros públicos do Grande ABC não contam com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que atesta que a edificação está segura contra incêndios. De um total de 37 equipamentos nas sete cidades, apenas sete, ou 18%, estão em situação regular.

Conforme explica o site do Corpo de Bombeiros, o AVCB certifica que, durante a vistoria, o imóvel possuía as condições de segurança contra incêndio. Trata-se de “conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir a edificação um nível ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndios e pânico, previsto pela legislação e constante no processo, estabelecendo um período de revalidação”.

“O AVCB é emitido após a verificação de que tudo o que é necessário para prevenir e/ou combater incêndios foi feito. Portas corta-fogo, escadas e rotas de saída, hidrantes e mangueiras de incêndio, luzes de emergência, e dependendo da quantidade de pessoas, se o local conta com brigada de incêndio”, explicou o engenheiro elétrico e professor de engenharia elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie José Roberto Soares. Estabelecimentos com 20 ou mais funcionários precisam, por lei, ter brigada, que é um grupo de trabalhadores treinado e capacitado para agir em situações de emergência.

O especialista destacou que em prédios antigos é comum que haja dificuldade para se conseguir o documento, uma vez que, ao longo dos anos, houve mudanças nas regras de segurança. “Para os prédios mais novos, com cinco ou seis anos, o que se espera é que o projeto já tenha sido feito atendendo a todas as normas”, destacou Soares.

“Ainda assim, fazer as adaptações de acordo com as normas de segurança vigente não é impossível, muito embora possa haver a necessidade de investimentos para adequações e obras”, completou. O docente lembrou que caso haja algum incidente e o imóvel não conte com o auto de vistoria, o responsável pode responder criminalmente por negligência.

Em 28 de junho, o HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, foi atingido por incêndio cujo foco inicial foi no sistema de refrigeração da área externa do hospital. O fogo foi contido pela brigada de incêndio do HCor e o prédio, evacuado. Em janeiro, o Incor (Instituto do Coração), também em São Paulo, registrou incidente semelhante. Nos dois casos, não houve vítimas. No site de consulta do Corpo de Bombeiros não conta AVCB válido para os endereços do Incor e HCor.

ESCOLAS

Em abril, o Diário mostrou que 97% das escolas estaduais do Grande ABC não contavam com o AVCB. Após a denúncia, em junho, o governo do Estado de São Paulo anunciou pacote de reformas em 150 unidades da região. Um ano antes, levantamento apontou que 94% das escolas municipais também não contam com o documento. A reportagem resultou em instauração de apurações pelo MP (Ministério Público) em São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra.





Administrações alegam que adequações estão em curso