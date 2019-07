Um aeroporto em Santo André

“Acho fascinante que com os jornais vamos reconstruindo a história e os destinos de alguns lugares”.





Maria Claudia Ferreira, pesquisadora de Santo André que nos envia duas matérias do Correio Paulistano que registram esta história: edições de 13 de maio e 28 de agosto de 1942.





Vez ou outra se fala na construção de um aeroporto no Grande ABC. Pois já houve um, administrado pelo Aero Clube de Santo André e localizado no espaço hoje ocupado pelo Parque Novo Oratório.

O Aero Clube de Santo André foi fundado em 1939 e presidido pelo engenheiro Luiz Meira, hoje nome de viaduto em frente às Fundações ABC e Santo André. Durante a guerra, o aeroporto foi visitado por autoridades como Fernando Costa, interventor federal em São Paulo, e o general Mauricio Cardoso, comandante da 2ª Região Militar.

Uma das visitas ocorreu em 12 de maio de 1942. O prefeito de Santo André, também interventor, José de Carvalho Sobrinho, recepcionou uma comitiva interessada em escolher o local para a instalação de uma escola de cadetes.

Escolhido o local – dentro de uma área de 200 alqueires – ali foi erigido um hangar e formada a primeira turma de 12 pilotos.

Os exames foram realizados em 9 de agosto de 1942 por Edgard Fontes e capitão Hildegardo Silva Miranda, os examinadores.

Os 12 brevetados: Luiz Lobo Neto (advogado e vereador), Domingos Pegoraro, Nicolino Paula Campanela, Odilon Franco, Ailor Pinto, Ernesto Pio, Alcebiades Freire, Alvaro Raimundo, Salvador Passareli, Nelson Bernardes, Mario da Silva Figueiredo e José Valdemar Mendes Ferreira.

Alcebiades Freire destacou-se pelo salto em paraquedas de uma altura de 800 metros, com salto retardo, o que lhe valeu aplausos e louvores, como destaca reportagem do Correio Paulistano.

O instrutor José de Melo recebeu um cronômetro, lembrança dos alunos, de uma turma de 160 matriculados.

Nesta mesma área do Aero Clube de Santo André, 20 anos antes, houve exercícios de guerra por tropas de São Paulo. O crescimento urbano de Santo André no pós-guerra acabou com o aeroporto e clube de aviação. Todo o espaço foi loteado, atraindo, já na década de 1950, uma refinaria de petróleo, a União, hoje Recap, a primeira do pólo petroquímico entre Santo André e Mauá.