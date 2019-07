Azulão vence o EC São Bernardo e dispara na Copa Paulista

Vinicius Castelli

Do dgabc.com.br



20/07/2019 | 17:30



O São Caetano bateu o EC São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, e disparou no Grupo 4 da Copa Paulista. Tecnicamente superior, o Azulão venceu o Cachorrão por 2 a 1, com dois do atacante Gleyson, o melhor do jogo. O resultado fez o time chegar a 13 pontos na chave, seis a mais que o Santo André, que entra em campo neste domingo contra o Água Santa. O EC São Bernardo estacionou nos seis pontos.

O pouco público presente no Estádio 1º de Maio presenciou uma partida movimentada. Aos 30 minutos, com jogada entre Alex Reinaldo e Jefferson Maranhão, o Azulão chegou perto de abrir o placar. Em seguida, Alex Reinaldo teve oportunidade, mas cobrou falta por cima do gol.

Os gols ficaram reservados para o segundo tempo, até porque o Cachorrão retornou ao gramado após o intervalo com outro espírito. Só que quem saiu na frente foi o São Caetano. Gleyson aproveitou rebote na cobrança de falta de Alex Reinaldo e estufou a rede aos 14 minutos. O Cachorrão empatou na sequência. Aos 20, Messias sofreu pênalti e Jhonny não desperdiçou.

A igualdade fez o Cachorrão partir para o ataque. Gabriel, em boa jogada, esteve próximo de virar o placar, porém mandou por cima do gol. O castigo veio aos 38 minutos, em outro pênalti, desta vez para o Azulão. Confiante, Gleyson anotou seu segundo gol e deu números finais à partida.

O Azulão volta a campo na sexta-feira, contra a Ponte Preta. O EC São Bernardo tem pela frente o Água Santa, também na sexta-feira.