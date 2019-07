Deborah Secco e Tatá Werneck protagonizam beijão em Lady Night e atriz afirma que adoraria namorar a apresentadora!

20/07/2019 | 16:10



Na noite da última sexta-feira, dia 19, foi ao ar mais um episódio do programa Lady Night - apresentado pela gravidíssima Tatá Werneck - e dessa vez a convidada foi a atriz Deborah Secco - que causou na internet ao protagonizar um beijão daqueles com a apresentadora!

Antes de as duas partirem para a ação - de brincadeira, é claro - a mamãe da Maria Flor foi desafiada a ser dirigida pela humorista enquanto encenava um roteiro em inglês. Apesar de ter dito que não sabia falar o idioma, a eterna Sol de América mandou bem e impressionou com suas habilidades!

Após fazerem isso, as duas foram para o centro do palco e lá criaram uma cena em que suas personagens alteravam várias vezes de humor. Para fechar o ato com chave de ouro, Deborah foi quem tomou a iniciativa e lascou um beijo em Tatá que pareceu bem impressionada com a entrega de sua colega.

Além disso, em um interrogatório sobre sexo, Deborah foi bem honesta confessando que já fez sexo nos estúdios da TV Globo, que já namorou uma mulher e também que adoraria namorar Tatá:

- Você se desmerece muito. Eu adoraria te namorar. De verdade. Você uma mulher interessantíssima, incrível, dona de uma personalidade. E eu acho você linda.

Como resposta, ouviu de sua entrevistadora o seguinte:

- Obrigada, fico sem graça gente. Eu vou pegar seu WhatAapp e a gente se encontra na sexta.

Eita, que esse programa pegou fogo, né?