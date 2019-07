Felipe Dylon é flagrado quase irreconhecível em uma praia do Rio de Janeiro

20/07/2019 | 16:10



É, a musa do verão... Calor no coração! O fogo do teu beijo traz alucinação.Você pode até lembrar do refrão desta música, mas será que você realmente lembra do rostinho do cantor que ficou famoso com essa música? Felipe Dylon que ficou conhecido em meados dos anos de 2003 com o hit Musa do Verão agora tenta emplacar outras músicas com o mesmo estilo romântico.

Na última sexta-feira, dia 19, o cantor foi clicado por alguns fotógrafos desacompanhado na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, curtindo um dia pra lá de diferente. Mas o que chamou mesmo foi a grande diferença corporal do artista nos últimos meses.

O também surfista que está namorando atualmente Alana Marquez, apareceu apenas de bermuda e com uma barriguinha diferente da época em quem ficou conhecido quando era jovem. E claro, muitas pessoas criticaram a falta de forma do cantor, mas Felipe Dylon que está atualmente com seus 31 anos de idade já comentou anteriormente que se sente confortável com seu corpo natural.