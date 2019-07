Polícia Civil prende traficante e apreende cerca de 200 porções de drogas

Do Dgabc.com.br



20/07/2019 | 14:27



A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (18), um homem, de 46 anos, que armazenava e vendia drogas na Rua Sebastião Leme da Silva, no Alvarenga, em São Bernardo. Com o criminoso, os policiais apreenderam 103 porções de crack, nove porções de cocaína e três porções de lança-perfume.

Agentes do 1º DP (Centro) e do Garra receberam denúncia anônima e, no local, encontraram o suspeito. O detido confessou que era o responsável por mais um ponto de venda de drogas localizado em viela da Rua Neci Elói Dantas, no mesmo bairro. No local os policiais encontraram ainda uma sacola com 55 porções de crack, 15 porções de maconha e 12 porções de cocaína, além de R$ 145.

O homem foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.