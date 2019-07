Rafael Vitti posta foto de seu pai segurando bebê e brinca com semelhança: Calma galera, ainda não

20/07/2019 | 14:11



Desde que anunciou sua gravidez, Tatá Werneck sempre tem nos surpreendido com suas tiradas para lá de humoradas sobre como está sendo a gestação. Apesar de mais contido, o pai de sua filha, Rafael Vitti, também resolveu fazer uma brincadeira sobre a gravidez e compartilhou a foto acima em que seu pai, João Vitti, segura um bebê no colo. Acostumado com todos comentando a semelhança existente entre eles, na legenda da publicação Rafa declarou o seguinte:

Calma, galera! Ainda não [chegou].

Nos comentários da publicação os internautas amaram a brincadeira e o que não faltaram foram celebridades comentando coisas do tipo:

Que massa!, disse Rafa Brites.

Surreal, cara. Surreal, afirmou Lelle,

Meu Deus, que cópia, afirmou Lucas Salles.

Recentemente, o ESTRELANDO te contou, que o casal foi a um médico para Tatá realizar um exame para saber como está sua gravidez e lá compartilharam um momento bem fofinho em que o ator leva bronca da humorista por estar se comportando mal! Mas eles são uns fofos juntos, né?