Após vencer o Show dos Famosos, Ludmilla fala sobre bons momentos na carreira: - Feliz com a mulher que estou me tornando

Ludmilla que está no auge dos seus 24 anos de idade comentou durante uma entrevista para o Domingão do Faustão - onde venceu o quadro Show dos Famosos sobre o bom momento que está tendo na carreira, família, representatividade e muito mais. A cantora não fugiu da raia em nenhum assunto e mostrou ser muito grata por todos os passos que já deu até o momento.

- Estou me sentindo feliz com a mulher que estou me tornando, com a representatividade que venho exercendo para todas as meninas e com esse espaço que estou começando a ocupar no meu país.

Para a preparação das imitação no quadro, chegou a sobrar até para a namorada da cantora, mas claro, a bailarina teve um papel extremamente especial ao longo desta jornada e Ludmilla conta o motivo disso tudo.

- Nas coreografias, para ver se eu estava lembrando, ela ficava super em cima: O movimento está sujo, a mão é assim. Você já ensaiou hoje? Viu que o Ed Motta canta com o dedinho embaixo do microfone?. Ela é fofinha, mas se eu ficasse de preguiça, falava um pouquinho mais forte. Mas ela é fofinha até falando forte. A Brunna merece a metade do troféu! Já falei pra ela que metade desse prêmio é dela, porque me ajudou muito em tudo.

Para Ludmilla a vitória em um programa com uma audiência tão consolidada como é o Domingão do Faustão só reforça a representatividade que vem exercendo ultimamente, em mostrar que uma mulher negra, funkeira e criada na baixada Fluminense pode brilhar muito, contrariando todos os preconceitos de muitas pessoas.

- Ganhei um programa dessa visibilidade e representando muito bem. Não foi de raspão nem nada, me dediquei muito, muito, muito. Por mais que você tenha talento por trás da bunda rebolando e do som potente do funk, muita ene já para naquela batida e não te dá espaço, não te dá abertura para fazer outras coisas.

E com a agenda forrada de shows, Lud não andou tendo tempo nem para comemorar o título e festejar as recentes conquistas na carreira - ela acabou de lançar o seu primeiro DVD também.

- Ainda não tive tempo de parar e comemorar- e olha que eu gosto de fazer festa! Não parei para descansar e nem para digerir tudo isso, mas só sentir o carinho das pessoas na rua, crianças me mandando vídeo chorando e falando que me amam, é maravilhoso! Estou muito feliz com os resultados poque, quando você lança um álbum, espera que no máximo três ou quatro músicas virem single e todo mundo conheça. Só que Hello, Mundo eles sabem cantar tudo!

A artista ainda contou durante a entrevista que tem uma fã número 1 nesta história e que não é a namorada, mas sim sua mãe, Silvana Oliveira.

- Um dia a Brunna estava lá em casa e falou: Mô, sua mãe é a sua maior fã, ela não para de ouvir seu DVD! E quando eu cheguei de noite o DVD estava tocando ainda! Ela fica ouvindo o dia inteiro. A minha mãe é o meu alicerce. Sabe esse castelão aqui? Ele precisa de uma base firme para ir crescendo, evoluindo, sendo construído... E essa base é a minha mãe, sem ela não teria nada!

Que fofa e querida, né?