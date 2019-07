Fotógrafo compartilha fotos de Kendall Jenner nua e declara: Deusa!

20/07/2019 | 13:11



O fotógrafo badalado das celebridades Mert Alas surpreendeu seus seguidores ao postar duas fotos onde a segunda irmã mais nova do clã Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, aparece colocando tanto os seios quanto o bumbum para jogo!

Os cliques compartilhados são de um ensaio que a Jenner fez e, além do clima em preto e branco, as imagens chamaram a atenção dos internautas pelo corpo escultural da modelo. Acompanhando as fotos nas redes sociais, ele declarou que a modelo é uma deusa e também, em inglês, fez uma referência a uma fala do filme Meninas Malvadas:

Você não pode se sentar com a gente.

Kendall também postou as fotos em suas redes sociais e, nos comentários de ambas as publicações, choveram elogios, incluindo um de sua irmã Khloé Kardashian:

Olá, amor!

Mulher mais linda do mundo hoje, declarou o próprio fotógrafo.

É uma linda escultura humana, declarou um internauta.

Amei!, disse outra.