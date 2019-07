Netflix lança o primeiro trailer de The Witcher, série com Henry Cavill

20/07/2019 | 13:11



É novidade que você quer? Então toma! Na última sexta-feira, dia 19, a Netflix divulgou o primeiro trailer da série The Witcher durante a San Diego Comic-Con, que acontece nos Estados Unidos até a próxima segunda-feira, dia 22. A trama é inspirada na saga do bruxo Geralt de Rivia, um caçador de monstros que tem a sua história contada nos livros de Andrzej Sapkowski e nos jogos de videogame para os principais consoles, como o Playstation e o Xbox.

Toda a trama é ambientada no mundo do Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar e onde o bem e o mal não são facilmente identificados.

Além de ter Henry Cavill (Missão Impossível - Fallout, Liga da Justiça) como o protagonista Geralt, a série ainda conta com a participação de Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust), Freya Allan (A Guerra dos Mundos, Into The Badlands), Jodhi May (Game of Thrones, Genius) e Anna Shaffer (Harry Potter), que viverá Triss Merigold.