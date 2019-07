Danai Gurira, a Michonne, se emociona ao confirmar que a 10ª temporada de The Walking Dead será a sua última

20/07/2019 | 12:11



Acabou! Danai Gurira, que interpreta Michonne em The Walking Dead, confirmou que deixará a série após a 10ª temporada. O anúncio foi feito durante a San Diego Comic-Con na última sexta-feira, dia 19, e a atriz se emocionou bastante ao se despedir oficialmente da trama.

- Eu posso confirmar que esta será a última temporada em que estarei na série como Michonne. Eu só queria dizer que essa vem sendo uma das alegrias mais puras da minha vida, por poder interpretar esse papel, por estar com essas pessoas e com todos vocês. Estou muito grata pela experiência que tive, de jeitos que eu nem consigo expressar em palavras agora. Quero dizer que meu coração não irá embora, e que a família TWD é para sempre, declarou.

Mas nem tudo é dor e sofrimento, não é? O painel de The Walking Dead na Comic-Con também contou com um trailer exclusivo da próxima temporada, que volta em outubro deste ano. Sobre a série, ainda tivemos a notícia de que um filme de The Walking Dead será lançado em breve! O longa passará nos cinemas e contará com a volta do personagem Rick Grimes. Entretanto, não ficou claro se Rick será interpretado por Andrew Lincoln, que viveu o personagem em nove temporadas do seriado, neste novo projeto para as telonas.