Paranapiacaba de volta aos trilhos

20/07/2019 | 11:56



A Vila de Paranapiacaba será palco, a partir de hoje, da 19ª edição do Festival de Inverno. Um evento que mostra a grandeza da vila e exalta a importância histórica de Santo André, resgatando o orgulho da nossa gente.

A visita à vila inglesa nos convida a uma viagem pelo tempo, com a chegada da ferrovia, construída pela companhia São Paulo Railway Co., no século XIX. Período em que a influência dos ingleses determinaria o desenvolvimento de Paranapiacaba, deixando um legado cultural e arquitetônico que casa perfeitamente com o clima, conferindo charme especial ao lugar.

Mas nem sempre este cenário recebeu atenção e investimento necessários para que Paranapiacaba tivesse todo o seu potencial destacado. Assim como a nossa cidade, a vila precisou ser recuperada. E, nesta edição do Festival, se prepara para novamente ocupar o patamar que merece, o de uma verdadeira joia andreense.

Colocar a casa em ordem, recuperar a credibilidade financeira e atrair novos investimentos permitiram que Paranapiacaba recebesse melhorias e recuperasse seu potencial turístico. E é com muito orgulho e com muita emoção que estamos inaugurando, hoje às 19h, a Torre do Relógio, completamente restaurada e com iluminação monumental.

O cenário, que já era bucólico, recebeu dose extra de encanto e promete deixar o 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba ainda mais especial. Um dos principais cartões postais da histórica vila, que representa uma réplica do Big Ben, de Londres, terá um show inédito de luzes.

Desde o início desta gestão fizemos um grande esforço para recuperar a vila. Restauramos o Museu Castelo, a Casa Fox, o Centro de Visitantes do Parque Nascentes e a Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Também foram entregues as novas sedes da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Corpo de Bombeiros, a Biblioteca (antiga Casa do Engenheiro) e o Centro de Informações Turísticas.

O restauro da antiga Garagem das Locomotivas, que abriga a plataforma do Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), foi outro destaque. E o reconhecimento veio exatamente onde tudo começou: pelos trilhos do trem, com a ampliação das viagens do Expresso Turístico, que agora chega à vila aos sábados e domingos.

É o melhor da nossa cidade sendo resgatado e valorizado. Mas é sobretudo um novo tempo para Santo André. Transformações que já começaram e que não param mais. Não podemos permitir que as joias do município fiquem estagnadas no tempo, apenas como uma memória afetiva.

Como andreense, vivo esta cidade e quero uma Santo André melhor a cada dia. Por isso, vamos continuar trabalhando com planejamento e eficiência para transformar a vida da nossa gente e deixar um legado para o futuro de Santo André. Venha fazer parte desta história.

Venha para o 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba!

Paulo Serra é prefeito de Santo André.