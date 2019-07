Luana Piovani manda barman de volta ao Brasil após romance vazar na imprensa

20/07/2019 | 11:11



Luana Piovani teria assumido para amigos próximos que está mesmo numa fase pegadora! Segundo informações do jornal Extra, a apresentadora teria alegado que está em um momento de diversão total e muita curtição, cheia de contatinhos. Um desses contatos, inclusive, seria o do barman paulista Douglas Silva, de 30 anos de idade, que passou uma temporada em Portugal com a atriz em meados de junho. E por mais que os dois continuem uma amizade colorida, parece que Luana não quer dar mole e mandou o rapaz de volta ao Brasil após o romance ter vazado na imprensa. Que situação, hein?

Apesar de não estar mais com Douglas, Luana teria prometido que o visitaria assim que fosse para São Paulo. Vale lembrar que, além do barman, a artista também teria se envolvido com um de seus exs, Paulinho Vilhena, em uma festa que aconteceu em Portugual.

Filhos

Na última sexta-feira, dia 19, Luana ainda fez um desabafo em seu canal no YouTube por meio de uma live de curta duração. A apresentadora confessou que está com dificuldade em criar os filhos, principalmente o primogênito, Dom, de sete anos de idade. Ela contou que o menino está numa fase bem argumentativa e que confronta bastante, além de ter posturas e atitudes bem complicadas. Luana ainda aproveitou para dar uma alfinetada no ex, Pedro Scooby, e disse que foi julgada ao falar sobre a situação com o filho para o surfista.

- Você conta uma história onde você abre precedentes para ser julgada, né? Aí você é julgada em uma situação de m***a, onde você já se sente mal e não sabe o que fazer, que postura ter ou qual atitude tomar... Educar pelo WhatsApp é bastante fácil, né? O negócio é segurar o rojão aqui todo dia. Acho que o Dom está numa fase meio rebelde porque ele está sentindo falta do pai. Não sei também se eu inconscientemente me culpo um pouco pelo pai não estar aqui.