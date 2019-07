Sandra Annenberg comove internautas ao parabenizar a filha

20/07/2019 | 10:10



Sandra Annenberg fez uma linda homenagem à filha, Elisa, que completou 16 anos de idade na última sexta-feira, dia 19. A jornalista encantou os internautas com uma linda declaração à Elisa, fruto de seu casamento com Ernesto Paglia. Leia abaixo:

Dizem que passa rápido, que é num piscar de olhos que eles crescem. Não acho. Tenho vivido cada segundo dos seus 16 anos, minha filha! E os vivo com tanta intensidade, vontade, emoção, alegria e, claro, com preocupação (sou mãe, né?!)... Me lembro dos detalhes, de momentos tão lindos, engraçados, difíceis... como a vida! Continuo te desejando o que sempre desejei, desde o primeiro segundo da sua vida (ainda dentro de mim): Saúde (sempre), Felicidade (mais), Alegria (muita), Risadas (de doer a barriga!), leveza (pra voar), diversão e arte! E, ainda, o que é fundamental para ter uma vida tranquila: tolerância, respeito, honestidade, ética, verdade! A questão não é que o tempo passa rápido... é que passa! Como a vida... Eles crescem e vão indo... Vá, minha filha, viva sua vida intensamente, a trate com doçura e, tenha certeza, ela vai florescer pra você! E nós, seu pai e eu, estaremos sempre por aqui, cultivando o nosso jardim no qual você é a flor principal! Te amo mais que tudo (sei que você sabe!)., escreveu a apresentadora.

Que fofa, né?