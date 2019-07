Romana Novais fala de gravidez com Alok

20/07/2019 | 10:10



Como você viu, Alok anunciou na última sexta-feira, dia 19, que sua esposa, Romana Novais, está grávida! A notícia encantou os fãs do casal, ainda mais porque Romana infelizmente teve um aborto espontâneo no início de 2018, após quase dois meses de sua primeira gestação. O novo bebê, então, era muito esperado e bastante desejado pelo casal. E na madrugada deste sábado, dia 20, a influenciadora digital agradeceu ao carinho de todas as pessoas no Instagram e aproveitou para contar como foi que a revelação da gravidez em pelo Tomorrowland, na Bélgica, aconteceu:

- Estamos muito felizes. Sem palavras, né? Era tudo o que a gente mais queria. Aconteceu. A gente já tinha pensado em divulgar, em contar para vocês em algum momento da viagem. Só não sabíamos quando, e não esperávamos também que fosse dessa forma. O Alok compartilhou com o pessoal da Tomorrowland no backstage, e o pessoal que apresenta divulgou no final do set do Alok. Ele também não esperava que isso fosse acontecer. Mas a gente também já estava pensando em contar, então tudo bem. Foi muito especial, foi num lugar que o Alok ama, num lugar onde a gente já viveu várias coisas lindas, várias coisas legais. A energia é muito incrível, a gente tava muito feliz. Foi muito especial, estávamos rodeados de pessoas que querem o nosso bem. E estou muito feliz com o carinho de vocês. Muito obrigada, estou muito feliz. Esperei por muito tempo por esse momento e graças a Deus o nosso bebê está com muita saúde. Está sendo uma gravidez muito saudável. Está sendo mágico, muito especial mesmo.

Ela também compartilhou que está muito sensível com a gestação - e ainda brincou com o DJ.

- Meu marido tem sido muito paciente comigo nesses três meses e meio. Quem já ficou grávida, sabe que a gente fica muito sentimental, muito sensível. E eu particularmente choro por tudo. E agora na gravidez, tudo o que eu não expressei na minha vida inteira, estou expressando agora. Então Alok, muito obrigada pela paciência. Só tenho uma coisa para te dizer: só tende a piorar.

Alok também se pronunciou nas redes sociais, como você pode ver abaixo:

Agora somos 3. Sou o homem mais feliz do mundo! GRATIDÃO Deus por nos abençoar tanto!, escreveu o músico na legenda.

Quanto amor, né?