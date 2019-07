Em jogo de cinco gols, Borussia Dortmund vence Liverpool em amistoso

20/07/2019 | 00:46



Em preparação para a temporada europeia, Liverpool e Borussia Dortmund se enfrentaram na noite desta sexta-feira, nos Estados Unidos. E o time alemão levou a melhor sobre o atual campeão da Liga dos Campeões, pelo placar de 3 a 2, no Notre Dame Stadium, em Indiana. Alcácer, Delaney e Larsen balançaram as redes pela equipe alemã.

O Borussia começou jogando com titulares como o zagueiro Mats Hummels e o atacante Mario Götze. Do outro lado, o técnico Jürgen Klopp escalou o brasileiro Fabinho entre os 11, assim como James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Origi, um dos heróis da equipe na conquista europeia da temporada passada.

Ao longo do amistoso, o treinador do time inglês colocou em campo titulares como Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Wijnaldum e Virgil van Dijk. Dejan Lovren, reserva da zaga, também ganhou uma chance nesta sexta. Wilson e Brewster marcaram os gols da equipe inglesa.

Foi o segundo jogo do Borussia nesta pré-temporada. No primeiro, derrotou o Seattle Sounders por 3 a 1. Na sequência, neste sábado, vai encarar a Udinese, na Áustria. Na terça-feira que vem, o adversário será o St. Gallen, na Suíça. O primeiro jogo oficial dos alemães na temporada será contra o Bayern de Munique, pela Supercopa da Alemanha, no dia 3 de agosto.

Já o Liverpool fez o seu terceiro jogo em sua preparação para a nova temporada. Nos dois anteriores, aplicou 6 a 0 no Tranmere Rovers e bateu o Bradford City por 3 a 1. O campeão da Liga dos Campeões terá mais quatro partidas pela frente, todas nos Estados Unidos: contra o Sevilla, no domingo; Sporting, quarta-feira que vem; Napoli, no domingo sgeuitne e Lyon, no dia 31.